Социальное государство: в ПФР назвали издевательство с повышением пенсий на 1 рубль законным

Никакой ошибки нет – так в Пенсионном фонде России прокомментировали повышение пенсии челябинке на 1 рубль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина 33 года проработала учительницей, но смогла заработать лишь минимальную пенсию. В январе ее выплаты индексировали. «Прибавка» по сравнению с прошлогодними суммами составила 1 рубль 10 копеек. Эту разницу челябинка отправила денежным переводом президенту России Владимиру Путину.

Челябинка рассказала: если до индексации она получала 9224 рубля 59 копеек, то после январской индексации на 6,6% выплата составила 9225 рублей 69 копеек. Пожилая женщина сочла такое повышение издевательством.

В ПФР заявили, что никакой ошибки в расчетах нет. Просто в Челябинской области все еще остаются пенсионеры, чья пенсия ниже прожиточного минимума. Им полагается федеральная социальная доплата. Но лишь в таком размере, чтобы конечная выплата немного превышала прожиточный минимум пенсионера.

В итоге после каждой индексации размер доплаты снижается. Так, если до повышения челябинка получала пенсию в 8100 рублей, то после индексации начисленная пенсия превысила 8600 рублей. А дальше начинаются хитрые манипуляции: если до индексации федеральная доплата превышала 1100 рублей, то после индексации – не дотягивает и до 600 рублей. Таким образом, правительство одной рукой как бы дает пенсионерам деньги, а другой – отнимает, оставляя пожилых людей у черты бедности. Но зачем-то каждый год кидает подачку в 1 рубль 10 копеек, которая лишь обижает пенсионеров.

Кстати, несмотря на столь «мощную» индексацию (больше 500 рублей!), пенсия челябинки так и не дотянула до уровня прожиточного минимума. Так что и в следующем году реальное увеличение пенсионной выплаты после индексации составит издевательские 1 рубль 10 копеек.

Можно, конечно, задаваться вопросом, почему женщина, 33 года проработавшая учителем в школе, получает минимальную пенсию. Но в этом как раз нет ничего удивительного. Зарплата учителя и в советское время была невысокой, а в 1990-е – так и просто копеечной. А при назначении пенсии учитывается не только стаж, но и страховые взносы.

Между тем, например, депутат Государственной Думы (а там у нас представлены, в основном, люди далеко не бедные) уже после 5 лет карьеры парламентария может рассчитывать по достижении 65 лет на пенсию в 55% от денежного вознаграждения депутата (в 2019 году это составляло 46 тысяч 626 рублей). А после 10 лет депутатства – на 75% (в 2019 году – 63 тысячи 581 рубль). И это только пенсия. А есть еще пожизненное содержание и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, так что общая сумма может достигать 90 тысяч рублей в месяц.

Такое вот социальное государство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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