Южноуральские школьники возвращаются на занятия

В городах Челябинской области снимают карантин по гриппу в образовательных учреждениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже завтра, 22 февраля, занятия возобновляются в школах Кыштыма. Такое решение приняла городская санитарно-противоэпидемическая комиссия.

В школы города, работающие по пятидневной системе, учащиеся вернутся во вторник, 25 февраля.

Также с 25 февраля возобновляются занятия в образовательных учреждениях Челябинска и Златоуста.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Челябинской области, по состоянию на 20 февраля ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как эпидемическая с тенденцией к снижению. За прошедший период текущей 8 недели отмечено снижение заболеваемости на 19,1%, в том числе по детям – на 23,2%, по взрослому населению – на 10,3%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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