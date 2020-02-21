В Троицке вынесли приговор южноуральцу, зарезавшему жену на глазах ребенка

Суд вынес приговор троичанину, расправившемуся с женой на глазах у ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Троицкий районный суд признал местного жителя виновным в убийстве супруги.

Напомним, трагедия произошла 8 июля прошлого года в поселке Кумысный Троицкого района.

Женщина возвращалась из детского сада, где работала воспитателем. В подъезде ее встретил нетрезвый муж. К этому времени супруги жили врозь и готовились официально оформить развод.

Южноуралец бросился на женщину и несколько раз ударил ее ножом. Причем, по словам очевидцев, расправу видел сын не ладивших супругов.

За месяц до трагедии супруга уже жаловалась на неадекватность мужа. В полиции даже возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством или причинения тяжкого телесного вреда.

У погибшей женщины осталось трое детей: 17-летняя дочь-инвалид, 10-летний сын и 5-летняя дочка.

Троицкий районный суд приговорил южноуральца к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, осужденный должен выплатить матери погибшей средства, затраченные на организацию похорон и поминок, а также 300 тысяч рублей в возмещение морального вреда. Детям он также должен выплатить по 300 тысяч рублей каждому.

Челябинск, Виктор Елисеев

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