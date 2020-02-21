В Магнитогорске без предъявления обвинений освободили иностранца, задержанного после взрыва 31 декабря

В Челябинской области освободили гражданина Киргизии, подозревавшегося в причастности к взрыву в Магнитогорске.

Напомним, утром 31 декабря 2018 года в доме №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв, а потом обрушился подъезд №7. Погибли 39 человек.

После этого в городе начались массовые проверки мигрантов: в первую очередь, в поле зрения правоохранительных органов попали рыночные торговцы и водители маршруток.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», 16 января 2019 года полиция задержала гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова. Его жена заявила, что ее мужа задержали по делу о взрыве в Магнитогорске.

При этом в Магнитогорск из Киргизии семья переехала в 2010 году: ее мужа Хуснидина обвинили в причастности к беспорядкам в июне 2010 года. А поскольку они покинули страну, мужчину объявили в международный розыск.

По словам женщины, задержавшие супруга силовики показали ему фотографии неизвестных людей с бородами и выспрашивали их данные. При этом задержанный утверждал, что подвергался пыткам.

10 февраля этого года мужчину отпустили на свободу, сообщает «Медиазона» со ссылкой на «Радио Озодлик».

По данным издания, что Зайнабидинов семь месяцев находился в СИЗО и был освобожден оттуда из-за отсутствия доказательств причастности к преступлению. Еще шесть месяцев он провел в Центре временного содержания иностранных граждан по Челябинской области. 10 февраля Седьмой кассационный суд общей юрисдикции принял постановление о его освобождении.

Теперь Зайнабидинов хочет получить статус беженца и обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы привлечь к ответственности силовиков, которые, по его словам, мучили его. Интересно, что в прошлом году прокуратура Челябинской области начала проверку после заявления супруги задержанного о применении к мужу насилия. Позже надзорное ведомство сообщило, что мужчина отрицает применение к нему насилия, но у него действительно нашли телесные повреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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