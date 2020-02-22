Руководить аппаратом администрации Челябинска назначен специалист по взаимоотношению с силовиками

В администрации Челябинска новое назначение: аппарат возглавил специалист по взаимоотношению с силовыми структурами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на должность вице-мэра – руководителя аппарата администрации города назначен Валерий Смирнов.

Чиновник родился в Миассе в 1969 году. Его отец – Валерий Валентинович Смирнов с 1984 года по 1987 год возглавлял Южно-Уральское УВД на транспорте, с сентября 1987 года по 1994 руководил УВД Челябинской области.

Сам Валерий Валерьевич начал трудовую деятельность в 1992 году в областном управлении инкассации.

С 1999 года работает в администрации Челябинска на должностях муниципальной службы: главный специалист референтуры главы города, заместитель начальника отдела, начальник отдела. Занимался военно-шефской работой и взаимодействием с правоохранительными органами.

2000-2010 был заместителем председателя комиссии Челябинской городской Думы по работе с участниками боевых действий и членами их семей. С 2018 года возглавлял управление организационной и контрольной работы администрации Челябинска. Является председателем избирательной комиссии Челябинска на общественных началах.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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