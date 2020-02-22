В Челябинске выпадающие доходы перевозчика на убыточном маршруте оценили в 42 рубля в год

В Челябинске муниципальный перевозчик выиграл контракт на обслуживание убыточного маршрута, «снизив» цену с 17,5 миллионов до 42 рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», курьезный протокол подведения итогов электронного аукциона челябинские чиновники разместили на портале «Госзакупки».

Если верить документу, торги на организацию ночных перевозок пассажиров в аэропорт по маршруту №41 «ДК Строителей – Аэропорт» выиграло муниципальное ООО «Общественный городской транспорт», запросив за это всего 42 рубля 33 копейки.

Напомним, ранее мэрия Челябинска анонсировала запуск ночных перевозок на автобусах в аэропорт по трем маршрутам. Помимо маршрута №41, с конца апреля будут организованы также маршруты №45 «Автопарк – Аэропорт» и №1 «Железнодорожный вокзал – Аэропорт».

Для того, чтобы найти перевозчиков, администрация объявила о проведении торгов: так как эти маршруты убыточны, городские власти заявили о готовности компенсировать предприятиям выпадающие доходы.

20 февраля, были подведены итоги торгов по трем лотам. При этом контракт на обслуживание маршрута №45 выиграло ООО «Второй автобусный парк», оценив свою работу в 25 миллионов 32 тысячи рублей (начальная цена снижена на 126 тысяч рублей или на 0,5%). Маршрут №4 достался ООО «ОГТ», запросившему компенсацию в 32 миллиона 351 тысячу рублей при начальной цене в 32 миллиона 513 тысяч рублей.

И только за маршрут №41 то же ОГТ запросило, если верить протоколу подведения итогов, 42 рубля 33 копейки. Впрочем, директор ОГТ Дмитрий Холод заявил, что в протокол вкралась ошибка. И, действительно, вряд ли бы перевозчик настолько обрушил цену, будучи единственным участником торгов. Кроме того, в графе «Текущее снижение» указано, что цена была уменьшена всего на 0,5% – как и в двух других аукционах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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