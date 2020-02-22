«Захвачены» дома, отели, школы: Париж атаковали клопы

Париж атаковали постельные клопы. Ситуация настолько серьезная, что городские власти организовали телефон экстренной помощи, по которому можно узнать, как бороться с паразитами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», клопы во Франции практически исчезли к концу 50-х годов прошлого века. Но в начале нового тысячелетия кровососущие вернулись. Специалисты связывают это с развитием туризма, кроме того, паразиты стали устойчивы к пестицидам.

В результате 2010 году в Нью-Йорке клопы вторглись в элитные жилые дома, отели и даже магазины одежды, такие как, например, магазин нижнего белья Victoria's Secret, пишет The Guardian. Аналогичное нашествие отмечалось в том же году и в Париже.

И вот через 10 лет ситуация повторяется: клопы, заполонив дома и отели, начали появляться в школах и больницах.

Проблема распространения паразитов оказалась настолько острой, что ее даже использовал в своей предвыборной кампании претендент на пост мэра французской столицы Бенджамин Гриво, обещавший очистить город от клопов за 100 дней. Правда, Гриво вышел из гонки из-за секс-скандала. А клопы продолжают наступление на Париж.

Кстати, самым эффективным методом борьбы с паразитами на сегодняшний день специалисты называют многократную обработку вещей, в которых поселились клопы, мощной струей горячего воздуха.

Париж, Игорь Юров

Париж. Другие новости 22.02.20

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