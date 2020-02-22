В Челябинске убили подростка, заступившегося за девушку

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту убийства 17-летнего подростка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ночь на 22 февраля группа студентов возвращались домой после вечеринки, когда к одой из девушек начали приставать более взрослые пьяные парни. Их было пятеро.

Двое студентов заступились за девушку, завязалась драка. Зачинщики скандала выхватили ножи и напали на подростков. Один получил удар в сердце и скончался на месте. Второго увезли в реанимацию.

Нападавшие скрылись, но вскоре были задержаны полицией.

Погибший подросток жил с опекуном. Мэрия Челябинска обещала оплатить похороны мальчика.

Челябинск, Павел Зварзин

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