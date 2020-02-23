В Санкт-Петербурге велодорожки пытаются превратить в парковки (ФОТО)

В Санкт-Петербурге разворачивается «война» между автомобилистами и велосипедистами. Владельцы четырехколесных коней пытаются «отжать» у оппонентов выделенные линии, утверждая, что обладатели двух колесного транспорта ими не пользуются.

Наибольший скандал разгорелся из-за велодорожки на набережной Фонтанки. Выделенная линия вдоль реки появилась осенью 2017: 11-колметровый маршрут протянулся от Невы до Старо-Петергофского проспекта. До этого на полосе зимой складывали снег, а летом, несмотря на запрет, парковались машины.

И теперь автомобилисты требуют им полосу вернуть. Несколько депутатов, заручившись поддержкой руководства муниципалитета «Сенной округ» и нескольких местных жителей обратились в Городской центр управления парковками с просьбой ликвидировать велодорожку на Фонтанке и создать там место для парковки.

Они заявили, что из-за велодорожки на этом участке дороги стало невозможно ездить из-за пробок, жителям окрестных домов негде ставить машины, а велодорожкой никто не пользуется. Плюс ко всему, она ведет от одной дороги до другой, так что дальше велосипедистам все равно приходится ездить по проезжей части.

Защитники дорожки ее невостребованность опровергают. Их поддерживает и центр общественных экспертиз «ЭКОМ»: «Велодорожка на Фонтанке в основном проходит по карманам, которые раньше использовались для стоянки и маневрирования, когда автомобилисты пытались обогнать друг друга, – цитирует «Бумага» руководителя центра Александра Карпова. – Из теории и практики мы знаем, что маневрирование, выезды с парковок замедляют движение транспорта. Когда там лишняя полоса исчезла, автомобили по Фонтанке поехали быстрее. Более того, аварийные службы сообщают о снижении количества ДТП».

В ГИБДД подтверждают: число аварий на этом участке набережной Фонтанки, действительно, сократилось.

Что же касается востребованности дорожки, то, согласно замерам Центра транспортного планирования, в августе 2018 года в утренние часы пик интенсивность движения на набережной Фонтанки составляла 63 велосипедиста в час, в 2019 году – 68 велосипедистов.

В феврале с аналогичным требованием – закрыть велодорожку на улицах Большая Зеленина и Введенская обратились жители Петроградского района. Основные аргументы у них те же, что и на Фонтанке.

Городские власти заняли сторону велосипедистов: Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга подразумевает необходимость развития внутренней транспортной системы, в числе прочего, за счет сокращения использования личного транспорта и развития системы велосипедных маршрутов.

Поэтому пока велосеть в северной столице пока планируют расширять, а не сокращать. На сегодняшний день, в городе действует 31 веломаршрут общей протяженностью 116,1 км.

К концу текущего года их длину планируется увеличить до 138 км. При этом новые маршруты обещают регулярно обсуждать с горожанами на общественных слушаниях.

Санкт-Петербург, Анастасия Палей, Николай Бутов

Санкт-Петербург. Другие новости 23.02.20

России обещают нестабильную весну и непредсказуемое лето. / «Захвачены» дома, отели, школы: Париж атаковали клопы. / В Челябинске убили подростка, заступившегося за девушку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»