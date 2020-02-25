В Челябинской области растет заболеваемость бешенством: с начала года зарегистрировано уже 10 случаев среди животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Россельхознадзора по Челябинской области, за аналогичный прошлогодний период было зафиксировано 7 случаев.

Только за минувшую рабочую неделю в регионе выявили двух животных, заразившихся бешенством: в Усть-Катаве умер кот, в деревне Сбитнево Троицкого района – собака. Названные населенные пункты объявлены неблагополучными, в них введен карантин.

Россельхознадзор рекомендует сделать домашним животным прививку против бешенства; не допускать контакта домашних животных с дикими и самим избегать контакта с неадекватными зверями.

Признаками бешенства у животных являются вертячка, потеря страха перед людьми, чрезмерная агрессивность, светобоязнь, апатия, истечения из рта, носа и глаз и пр.

При подозрении на заболевание животных бешенством, случаях укуса домашних животных дикими, а также о случаях необычного поведения или внезапного падежа нужно немедленно сообщать специалистам.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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