Нового вице-мэра Челябинска освободили от дополнительной нагрузки

В администрации Челябинска новый начальник управления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пост начальника управления организационной и контрольной работы мэрии Челябинска заняла Светлана Воронина. Об этом сообщила глава города Наталья Котова.

Светлана Воронина работает в администрации Челябинска с 2003 года. До назначения начальником управления занимала должность замначальника. «Светлана Воронина работает давно, очень ответственный человек, продуктивно выполняет работу, надеемся, что заменит Смирнова», – сообщила Наталья Котова.

Напомним, ранее управление возглавлял Валерий Смирнов. Недавно он занял пост заместителя главы Челябинска – руководителя аппарата администрации. Однако, на время поиска нового начальника управления обязанности по руководству управлением организационной и контрольной работы были возложены на него.

Челябинск, Виктор Елисеев

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