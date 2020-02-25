Южноуральским подросткам грозит 5 лет колонии за кражи и угон

Полиция Красноармейского района закончила расследование уголовного дела по фактам серии краж и угона мотоцикла.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следователи отдела полиции по Красноармейскому району завершили расследование уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в кражах и неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения.

«Из материалов уголовного дела следует, что в ходе мероприятий сотрудники полиции Красноармейского района установили личности и задержали троих жителей поселка Алабуга 16-17 лет, которые совершили пять хищений чужого имущества, в том числе бытовой техники, и один угон мототранспорта. Ущерб составил около 116 тысяч рублей. Обвиняемые сбывали имущество и распоряжались деньгами по своему усмотрению», – уточнили в силовом ведомстве.

В отношении молодых людей избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Часть имущества и мотоцикл «Урал» возвращены владельцам.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу.

Подросткам грозит до 5 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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