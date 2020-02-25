Сигнализация была отключена: в Челябинске на подземной парковке вспыхнул пожар

Десятки автомобилей могли пострадать из-за возгорания на подземной парковке в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня ночью на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре на подземной автостоянке, расположенной в Курчатовском районе. К месту вызова были направлены 6 единиц пожарно-спасательной техники.

На момент прибытия пожарных открытым пламенем горели два легковых автомобиля. Внутри помещения наблюдалось сильное задымление. Возгорание было успешно ликвидировано в течение получаса. Два автомобиля выгорели полностью, несколько автомобилей частично пострадали. Благодаря действиям сотрудников МЧС удалось предотвратить распространение огня на остальные транспортные средства, находящиеся на данной парковке.

Подземная парковка рассчитана на 75 машиномест. Автоматическая пожарная сигнализация, а также система оповещения о пожаре на объекте оказались отключены. Система дымоудаления не сработала. В настоящее время причину пожара устанавливают сотрудники отделения дознания.

Главное управление МЧС Росси по Челябинской области инициирует внеплановую проверку на объекте по данному происшествию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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