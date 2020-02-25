Челябинский конькобежец принес сборной России «золото» чемпионата мира среди юниоров

Челябинец Степан Чистяков – чемпион мира в конькобежном многоборье.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Челябинской области, Степан Чистяков выиграл чемпионат мира среди юниоров в многоборье – виде программы, где российские спортсмены не выигрывали 22 года. Кроме того, в его активе и золото в командной гонке. Еще одну медаль, бронзовую, принесла Челябинской области Анастасия Григорьева.

Южноуральский спортсмен в нынешнем сезоне неоднократно становился победителем и призером юниорских этапов Кубка мира. И на главный старт сезона отправился в статусе одного из фаворитов соревнований. Тем не менее, выиграть многоборье в конькобежном спорте очень сложно и престижно, отметили в ведомстве.

В последний раз из российских спортсменов это удавалось сделать питерцу Дмитрию Шепелю в далеком 1998 году. Степан Чистяков наиболее ровно пробежал четыре дистанции (500, 1000, 1500 и 5000 м), что принесло ему 149,341 балл в многоборье. Этого хватило, чтобы опередить занявшего второе место южнокорейца Чун Чжа Вон и партнера по команде Павла Тарана, ставшего в итоге бронзовым призером.

Эта победа оказалась не единственной для воспитанника челябинской СШОР-1. Степан Чистяков с Даниилом Алдошкиным и Павлом Тараном выиграли командную гонку. В этом же виде программы отличилась еще одна челябинка Анастасия Григорьева из СШОР имени Л. П. Скобликовой – у нее бронзовая медаль. Наконец, тот же Чистяков стал еще и серебряным призером в мужском командном спринте и на дистанции 1500 метров.

С 28 февраля по 1 марта в норвежском Хамаре пройдет чемпионат мира по многоборьям среди взрослых спортсменов. На этих соревнованиях выступит челябинка Ольга Фаткулина. В середине февраля она выиграла три медали на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити (США), завоевав две серебряные и одну бронзовую награды.

Челябинск, Виктор Елисеев

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