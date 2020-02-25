В аварии на южноуральской трассе погибла семья с ребенком. Еще трое ранены

В Челябинской области в столкновении иномарок три человека погибли, еще трое – госпитализированы.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды УГИБДД по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, около 11 часов на 196 км автодороги «Чебаркуль-Уйское-Сурменево- Магнитогорск», на территории Агаповского района.

По предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (обгон на этом участке запрещен), где врезался во встречный автомобиль «Тойота Ланд Крузер 120», под управлением 35-летнего водителя.

«В результате дорожно-транспортного происшествия в автомобиле «Мерседес» водитель и пассажир-женщина погибли на месте происшествия. Также в «Мерседесе» находились несовершеннолетние дети, 11-ти и 5-ти лет, которые были транспортированы в больницу проезжающими попутно транспортными средствами. Впоследствии ребенок, девочка 5-ти лет, скончалась по пути в больницу. 11-летний ребенок госпитализирован, находится в реанимации. Как установлено, семья проживала в Верхнеуральском районе, ехала в сторону Магнитогорска», – рассказали в силовом ведомстве.

В автомобиле «Тойота» находились жители Магнитогорска, водитель и пассажир, оба госпитализированы.

В настоящее время, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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