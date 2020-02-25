В Златоусте не смогли помочь фельдшеру скорой после контакта с больным ВИЧ

На станции скорой медицинской помощи одного из городов Челябинской области не нашли препарат для профилактики ВИЧ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Златоусте вечером 24 февраля. О нем рассказала депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

По словам парламентария, фельдшер оказывала помощь больному ВИЧ, когда ей в глаз попала кровь пациента. По правилам, в случае контакта необходимо было промыть глаз и принять профилактический препарат. Но в лечебном учреждении его не оказалось.

Лишь сегодня медика госпитализировали в Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, она будет находиться под наблюдением врачей, получать медикаменты (там есть все необходимое для оказания помощи, в наличии полный запас препаратов).

«В больнице Златоуста в наличии имеются необходимые препараты и инструкции для оказания первой помощи в экстренных ситуациях. В том числе и препарат для проведения постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции в случае контакта с ВИЧ-инфицированным», – сообщили в ведомстве.

По какой причине женщине не оказали помощь на месте, в минздраве не сказали. Вместе с тем, сообщили, что ведомство проведет внеплановую проверку по ситуации в Златоусте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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