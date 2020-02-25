Вирус отступает, но не сдается: на Южном Урале сохраняется эпидемическая ситуация

В двух районах Челябинской области сохраняется карантин в школах.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, за 8 неделю года (с 17 по 23 февраля) зарегистрировано 32556 случаев ОРВИ и гриппа, показатель составил 99 на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 23%. Снижение заболеваемости отмечено за счет всех возрастных групп. Эпидемический порог превышен на 4%.

Проведение противоэпидемических мероприятий на территории области продолжается.

По состоянию на 25 февраля приостановлен образовательный процесс в общеобразовательных организациях 2 муниципальных образований области: в Ашинском районе карантин продлен до 27 февраля включительно, в Катав-Ивановском районе – до 1 марта. Также занятия приостановлены в 3 общеобразовательных организациях и в 84 классах 30 общеобразовательных организаций.

Случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV на территории Челябинской области не выявлено. Продолжаются мероприятия по медицинскому наблюдению за прибывшими из КНР. Всего взято под наблюдение медицинскими организациями 622 человека, в том числе 266 граждан КНР. По состоянию на 25 февраля снято с наблюдения – 419, в том числе 183 гражданина КНР, остается под наблюдением – 203 человека, в том числе 83 гражданина КНР.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.02.20

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