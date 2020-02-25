«Тихой сапой»: челябинцы обеспокоены дальнейшим уничтожением городского бора

Экоактивисты заподозрили, что власти Челябинской области под шумок споров о строительстве центра детской хирургии решили увеличить за счет памятника природы совсем другой земельный участок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этой неделе в Челябинске состоится сразу два события, касающиеся дальнейшей судьбы городского бора.

Так, завтра, 26 февраля, в 14:00 в Челябинском областном суде запланировано заседание по иску об отмене решения южноуральского парламента по пересмотру границ особо охраняемой природной территории «Челябинский городской бор».

А на следующий день, 27 февраля, в 13:00 в Доме архитектора пройдут публичные слушания по реконструкции правительственной гостиницы. Напомним, объект расположен в закрытом правительственном комплексе «Лесопарковый» на территории Челябинского городского бора (земельный участок не входит в состав ООПТ). Потратить на его преображение региональные чиновник намерены более 400 миллионов рублей.

В настоящее время гостиница представляет собой четырехэтажное здание с одноэтажным пристроем. «Согласно заданию на проектирование, одноэтажная часть подлежит сносу, на ее месте предусматривается новый трехэтажный пристрой с подвалом, существующая четырехэтажная часть надстраивается еще одним жилым этажом», – очерчивается цель работ в проектной документации.

На первом этаже основного здания планируется разместить пять одноместных номеров, комнаты отдыха и приема пищи сотрудников, охраны, тепловой пункт, электрощитовую, а также раздевалку с душевыми и санузлами для СПА-комплекса, тренажерный зал. В новом пристрое появятся бассейн с сауной, хамамом, гидромассажной ванной и зоной проведения инструктажа, кабинет медсестры, массажный кабинет, маникюрный кабинет, небольшой тренажерный зал.

Отметим, что гостиничным комплексом пользуются исключительно чиновники. Планы о его грядущей реконструкции власти озвучили, когда Челябинск считался потенциальным местом проведения саммитов ШОС и БРИКС. Однако и после переноса основных мероприятий в Санкт-Петербург, от планов обновить действующий для чиновников комплекс стоимостью почти полмиллиарда рублей в правительстве не отказались.

Более того, челябинские экоактивисты заявили, что строительство уже началось, хотя на публичных слушаниях 27 февраля еще только планируется обсудить вопрос о выдаче разрешения на выполнение работ. «В выходные, когда бегали там, огромные грузовики, с арматурой и прочими материалами ездили туда-сюда, не переставая. Я так понимаю, фактически стройка уже идет, а документы, как всегда, задним числом», – рассказала одна из активистов.

Но возмущает экологов не только «торопливость» строителей. Общественники опасаются, что власти региона решили «тихой сапой» увеличить территорию резиденции, проведя решением Заксобрания пересмотр границ Челябинского городского бора не только в части земель, планировавшихся под строительство центра детской хирургии, но и в части участка под закрытый правительственный комплекс.

Такое подозрение зародилось у экоактивистов после сравнения границ участка, указанных на публичной кадастровой карте, и границ, изображенных на макете, подготовленном к публичным слушаниям: визуально они, действительно, не совпадают.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.02.20

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