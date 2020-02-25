Скандал с «отравленным» грунтом продолжается: подрядчик обвинил противников в предвзятости

В Челябинской области подрядчик самовольно пересмотрел техзадание, но заявляет о нападках конкурентов.

Как уже сообщал РИА «Новый День», в ноябре прошлого года жители Карталов пожаловались губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на действия фирмы, раскидывающей по городу замазученный грунт. При этом южноуральцы высказали опасение, что с наступлением весны химикаты просочатся в землю и отравят грунтовые воды.

В декабре проверку по жалобам начало Уральское следственное управление на транспорте. Выяснилось, что горожан напугали действия представителей ООО «Ярспас», заключившего в октябре-ноябре прошлого года с ОАО «РЖД» контракт на рекультивацию битумной ямы на станции Карталы-2.

Процессуальное решение по итогам проверки пока не принято. Но в ходе нее выяснилось, что вместо оговоренной техзаданием перевозки загрязненного грунта на полигон промышленных отходов в Коркино (в 300 километрах от Карталов) подрядчик большую часть замазученной земли перевез на площадку, располагающуюся в поселке Локомотивный. Кроме того, грунт с химикатами обнаружили в Карталах на улице Чкалова и небольшом лес рядом с закрытой Карталинской свалкой.

При этом в Локомотивном фирма оборудовала площадку по обеззараживанию грунта. При этом, хотя лицензия на такие работы у компании есть, на площадку в Карталах ее действие не распространяется. Да и сам участок оказался у подрядчика весьма странным образом. Согласно документам, фирма взяла его в аренду у индивидуального предпринимателя, который, в свою очередь, арендовал его у муниципальных властей. Однако, по официальным данным кадастрового учета, собственников участка является Минобороны.

При этом в ходе проверки специалисты Роспотребнадзора выяснили, что поверхность площадки временного накопления отходов не имеет твердого водонепроницаемого покрытия, по периметру отсутствуют обваловка и обособленная сеть ливнестоков, поверхность хранящихся насыпью отходов не защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров. За это фирме грозит 250 тысяч рублей штрафа или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Правда, судя по размещенной на портале «Госзакупки» документации, работы компания заканчивает, и ОАО «РЖД» полностью рассчиталось с подрядчиком. Общая сумма превышает 30 миллионов рублей (при начальное цене контракта в 70 миллионов рублей).

«В настоящее время акты выполненных работ ООО «Ярспас» закрыты, по мнению ОАО «РЖД», работы выполнены, но нефтезагрязненный грунт был вывезен на неспециализированную площадку и не обезврежен, то есть битумная яма не была ликвидирована должным образом, – цитирует Znak.com собственный источник в городе. – В данный момент нефтезагрязненный грунт разбросан по всему городу Карталы. Также очистка битумной ямы на территории ОАО «РЖД» не была произведена в полном объеме, но акты выполненных работ в ОАО «РЖД» подписали и деньги заплатили».

Впрочем, в компании-подрядчике настаивают, что никаких нарушений не допускали. Сами же проверки называют инспирированными со стороны заинтересованных лиц.

«В вашем регионе все давно было распределено, но в аукционе победили мы, понизив цену более чем на 30 миллионов рублей, так как наши технологии позволяют провести работы за эти деньги, – говорит представитель фирмы. – Мы кому-то перешли дорогу. Это или местный бизнес, или чиновники. У нас лицензированная деятельность, все технологии. Проблем я не видел в этом. Но проблемы кто-то пытался рисовать. Грунт нерентабельно было возить за 300 километров, как это указано в проекте. У нас есть установка, которая обезвреживает до 5 кубов в час. Никакого вреда окружающей среде она не несет, имеет заключение государственной экологической экспертизы. С ноября мы производили и производим работы на ней. В мае все закончим. Претензий официальных к нам нет, кроме того, что осенью машины задерживали и две недели не давали работать. Официально работу нам никто не запретил. Идет обезвреживание грунта. Леса там нет у нас, это все чьи-то домыслы (про кучи грунта в лесу и у дома на Чкалова), фактов нет. Установку используем согласно плану производства работ. Да, работы оплачены со стороны РЖД».

Компания уже обратилась с жалобами на давление с администрацию президента РФ и Генпрокуратуру.

Челябинск, Виктор Елисеев

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