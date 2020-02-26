Пятеро челябинцев на такси «бомбили» торговые сети

В Челябинске полицейские задержали подростков и их старших товарищей, выносивших товары из магазинов торговых сетей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Центральный» в Челябинске поступило сообщение о срабатывании охранной сигнализации в одном из магазинов по улице Российской. Прибыв на место, стражи порядка обнаружили, что неизвестные взломали дверь торгового помещения и вынесли алкоголь и табачную продукцию на сумму около 136 тысяч рублей.

Позднее сотрудники отдела уголовного розыска городского УМВД при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии задержали автомашину отечественного производства с логотипом известной компании такси. В ней помимо водителя находились четверо горожан 2002, 2003 и двое 1996 годов рождения, один из которых ранее судим. В салоне автомобиля полицейские обнаружили похищенную продукцию.

По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.

В отношении ранее судимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 16-летний юноша находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, в отношении остальных молодых людей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.

Челябинск, Виктор Елисеев

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