Экономику Челябинска будет курировать бывший связист

В мэрии Челябинска назначили замглавы города по экономике.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, вице-мэром по экономическому развитию и инвестициям назначен Олег Извеков.

Олег Извеков в 2001 году окончил ЧелГУ. Работал программным директором, директором по продажам, директором по маркетингу, коммерческим директором различных предприятий и организаций.

С 2008 по 2011 год занимал должность коммерческого директора, начальника отдела ОАО «МТС». В 2011-2015 годах – коммерческий директор челябинского филиала ОАО «Ростелеком».

Последнее место работы – директор по проектам АО «Челябинский радиозавод «Полет».

Челябинск, Виктор Елисеев

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