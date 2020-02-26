Лидера протестов медиков в Сатке восстановили на работе

Суд вынудил руководство станции скорой медицинской помощи в Сатке отменить приказ об увольнении водителя после организации протестов медиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водитель станции скорой помощи в Сатке, лидер местной организации профсоюза «Действие» Дмитрий Бурдин восстановлен на работе. Об этом сообщил сопредседатель профсоюза «Действие» Андрей Коновал.

Напомним, Дмитрия Бурдина руководство учреждения уволило после того, как он встал во главе протестов сотрудников организации. Медики вышли на пикеты, а также организовали обращения к властям из-за низкой заработной платы, неисправности подвижного состава станции и тяжелых условий труда.

Вслед за саткинцами акции протеста организовали их коллеги в Магнитогорске, Кизильском и Уйском районах. Акции в поддержку протестующих прошли по всей России. В ответ руководство учреждения уволило лидера протестов. Однако, после поражения в суде, вынуждено было изменить решение.

«Водитель Дмитрий Бурдин восстановлен на работе. Суд отменил все выговоры, легшие в основу незаконного увольнения Дмитрия, а приказ об его увольнении главврач Лаптев был вынужден отменить сам. Теперь на основании судебного решения будем привлекать главврача к административной ответственности», – рассказал Андрей Коновал на своей странице в социальных сетях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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