В Челябинске предложили изменить схему движения на одном из центральных перекрестков

Схема движения на одном из центральных перекрестков Челябинска может измениться.

Напомним, несколько лет назад для движения транспорта с проспекта Ленина на улицу Красную был организован отнесенный правый поворот.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии города, в настоящее время рассматривается вопрос о его ликвидации с восстановлением тротуара, газона и маленького сквера, отделяющих проезжую часть. Челябинцы могут высказать свое мнение по данной инициативе на портале «Активный житель74».

«Для пешеходов имеющаяся схема движения далека от оптимальной, – признали в городской администрации. – Широкая зона тротуара ближе к улице Красной значительно сужается и заканчивается тупиком, а для продолжения движения вдоль проспекта Ленина они вынуждены переходить по светофору дополнительную полосу движения».

Есть ли необходимость в ликвидации отнесенного поворота, жители города могут определить, приняв участие в голосовании на портале «Активный житель74».

Голосование доступно по ссылке и продлится до 6 марта 2020 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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