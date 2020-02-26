Общественники: снегосвалки Челябинска вновь грозят городу ядовитым потопом

В Челябинске активисты просят прокуратуру наказать чиновников за несанкционированные снежные свалки вблизи водоема и жилых домов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, несмотря на ежегодные потопы и многочисленные предупреждения общественников, несанкционированные снегосвалки в Челябинске продолжают функционировать. Еженедельно на площадки у Первого озера и на улице Радонежская свозят тонны грязного снега вперемешку с мусором. Представители движения обращаются в природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор с целью наказания для нерадивых чиновников, годами игнорирующих жалобы жителей и доводы общественников.

Общественникам поступает множество сообщений от людей, живущих рядом с Первым озером и улицей Радонежская. Они обеспокоены ущербом, наносимым городскому водоему, многие также переживают за свои дома: с приходом тепла снегосвалки начинают таять, грязная вода в очередной раз затопит жилой сектор и попадет в озеро. По данным публичной кадастровой карты, земельный участок, на который сейчас сгружают снег, не поставлен на кадастровый учет. Сведения о том, что объект накопления снега является специально подготовленным для таких целей полигоном, отсутствуют.

«Этот «угол» озера, который находится ближе к нашим домам, называют мертвым из-за того, что в него стекает весь талый снег с реагентами. С каждым годом снежные горы сваливают все ближе к нашим домам. Нас и без этого каждую весну подтапливало, а в этом году вообще с ужасом ждем, к чему такая «близость» приведет», – рассказал активистам житель дома, находящегося в ста метрах от снегосвалки в районе Первого озера.

Не менее тяжело приходится жителям Металлургического района, где снегосвалка расположена на улице Радонежская: здесь талые воды в сочетании с засоренными ливневыми канализациями приводят к большому потопу. Арендаторы рынка, находящегося неподалеку, каждый год терпят колоссальный ущерб, когда торговые ряды буквально всплывают.

«Очередная зима, и в очередной раз чиновники не услышали наши доводы о необходимости подготовки специализированных площадок для складирования снега. Мы просим прокуратуру обратить внимание на многочисленные нарушения требований по охране окружающей среды. «Сухие» снегосвалки не должны располагаться в водоохранных зонах водных объектов, участок, отведенный под снегоприемный пункт, должен иметь твердое покрытие, обваловку по всему периметру, исключающую попадание талых вод на рельеф, водосборные лотки и систему транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения, ограждение по всему периметру, контрольно-пропускной пункт. Как мы увидели в ходе очередного мониторинга, чиновники, очевидно, действовали от обратного, нарушив абсолютно все требования из данного перечня», – заявил эксперт организации.

Общественники настаивают на наказании для ответственных лиц и просят надзорные органы побудить чиновников к организации новых площадок для складирования снега, подготовленных и обустроенных согласно действующим нормативам. На эту работу у органов исполнительной власти есть почти год. Эксперты подчеркивают, что в водоемы, на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию не допускается сбрасывать пульпу, снег, кубовые осадки и другие отходы, формирующиеся на территории населенных мест и производственных площадок. Опасность несанкционированного складирования кроется в содержании в снеге бытового мусора, песчано-соляных смесей, загрязнении его нефтепродуктами и другими экотоксикантами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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