В Миассе снова обыски: на этот раз проблемы у мэрии и бизнесменов

В Миассе снова обыски: на этот раз сотрудники Следственного комитета и ФСБ пришли в городское управление ЖКХ, в МУП «Городское хозяйство» и к известным бизнесменам Морозовым, точнее – в их ООО «Строительная компания».

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном отделе СК РФ по Миассу, следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ).

В сентябре 2019 года ООО «Строительная компания» получила от мэрии контракт на сумму свыше 26 млн рублей: нужно было провести теплоизоляционные работы на магистральном трубопроводе. Городское управление ЖКХ поручило вести строительный надзор МУП МГО «Городское хозяйство» (стоимость контракта составила около 300 тысяч рублей). Позже это же «Городское хозяйство» стало субподрядчиком на одном из финальных этапов работ.

В декабре начальник управления ЖКХ в роли представителя заказчика, директор МУП МГО «Городское хозяйство» ( строительный надзор) и руководство ООО «Строительная компания» (подрядчик) подписали акты о приемке работ в полном объеме и без замечаний. На основании этих документов из бюджета Челябинской области на счета «Строительной компании» были перечислены предусмотренные контрактом средства.

Однако выяснилось, что на самом деле работы подрядчик выполнил лишь частично, необоснованные выплаты составили 1,6 млн рублей.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 26.02.20

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