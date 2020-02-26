Первый российский оператор запустил международный 5G-роуминг

МегаФон первым среди российских операторов запустил международный 5G-роуминг. Для тех, кто путешествует и пользуется мобильным интернетом в поездках, это возможность увидеть разницу между 3G, 4G, 5G на реальных сетях.

Партнером МегаФона стала телекоммуникационная группа Orange, оказывающая услуги в 23 странах. Первой страной, где доступна эта услуга, стала Румыния, но оператор уже ведет переговоры с другими партнерами.

«Скоро оценить скорости сверхбыстрого мобильного интернета смогут наши путешественники в других странах, причем не меняя SIM-карты. Сейчас в сети МегаФона работает несколько тысяч телефонов с поддержкой 5G – это продвинутые пользователи, которые теперь смогут по-максимуму раскрыть потенциал своих гаджетов во время зарубежных поездок», – сообщил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Абоненты МегаФона могут регистрироваться в сети 5G и пользоваться сверхбыстрым интернетом на тех же условиях, что и в обычных сетях 3G/4G.

Orange Romania использует диапазон C-Band n78 (3,4-3,8 ГГц), в котором работает большинство стран, уже запустивших в коммерческую эксплуатацию сети пятого поколения. Подключение к сети возможно с использованием смартфонов Samsung Galaxy Note 10 5G, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Fold 5G, Huawei Mate 20 Х, Xiaomi Mi Mix3 5G, Vivo Nex3 5G и других моделей. В зависимости от версии аппарата абоненту может потребоваться перевести устройство в режим 5G и выбрать сеть Orange вручную.

Мобильный интернет – наиболее востребованная услуга у абонентов МегаФона, выезжающих в международный роуминг. В 2019 году объем трафика в сетях зарубежных партнеров оператора вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. На долю стран Европы приходится 52% от общего объема передачи данных в роуминге.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.02.20

В Миассе снова обыски: на этот раз проблемы у мэрии и бизнесменов. / Курс на срыв поручения Путина: Минфин предложил оставить 13 регионов без субсидий на горячее питание школьников. / Общественники: снегосвалки Челябинска вновь грозят городу ядовитым потопом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»