ФАС требует возбудить дело по сговору при покупке мэрией Златоуста квартир

Челябинское УФАС России выявило антиконкурентное соглашение на торгах по приобретению 59 квартир.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, антимонопольная служба признала в действиях администрации Златоустовского городского округа, МБУ «Капитальное строительство» и АО «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой» нарушение статьи 16 закона о защите конкуренции, в действиях АО «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой» и ООО «Специализированный застройщик Би.Ай.Ди Групп» – нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции.

Антиконкурентные действия ответчиков выявлены на аукционе по приобретению в муниципальную собственность 59 благоустроенных квартир общей площадью не менее 2121,48 кв. м путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

По итогам аукциона контракт по цене 69,4 миллиона рублей заключен с АО «Специализированный застройщик «Трест Уралавтострой».

Выяснилось, что мэрия Златоуста, учитывая сведения о выданных разрешениях на строительство, вносила изменения в муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа», исключающие возможность приобретения жилых помещений на вторичном рынке (в том числе и у застройщиков, получивших разрешение на ввод объектов в эксплуатацию) и предусматривающие исключительно долевое участие в строительстве.

МБУ «Капитальное строительство» в 2018 году объявило о проведении аукционов, предусматривающих долевое участие в строительстве, включив при этом в состав лота 59 жилых помещений. АО «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой» подготовилось к участию в торгах, договорившись о совместных действиях с ООО «Специализированный застройщик Би.Ай.Ди Групп».

Согласно договоренности, в случае отсутствия иных участников ООО «СЗ Би.Ай.Ди Групп» первым подает ценовое предложение, а АО «СЗ Трест Уралавтострой» следующим предложением снижает цену, но не более чем на 0,5%. Далее организации ценовых предложений не подают, победителем признается АО «СЗ Трест Уралавтострой».

Если по формальным основаниям вторая часть заявки АО «СЗ Трест Уралавтострой» будет признана аукционной комиссией несоответствующей требованиям документации об аукционе, то ООО «СЗ Би.Ай.Ди Групп» должен незамедлительно получить обязательное заключение и выполнить строительство объекта в установленные документацией об аукционе сроки.

При этом в случае участия в аукционе иных компаний ООО «СЗ Би.Ай.Ди Групп» не будет подавать ценовое предложение ниже, чем АО «СЗ Трест Уралавтострой».

Заявки на участие в аукционе от двух юридических лиц подготавливались сотрудником АО «СЗ Трест Уралавтострой», ценовые предложения подавались с рабочих компьютеров указанного участника аукциона.

Ведомство готовит материалы дела для передачи в правоохранительные органы.

«Необходимо отметить, что АО «СЗ Трест Уралавтострой» добровольно заявило антимонопольной службе о своем участии в антиконкурентных соглашениях. При этом согласно КоАП РФ лицо, добровольно заявившее в территориальный орган о заключении им недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством РФ соглашения освобождается от административной ответственности за административные правонарушения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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