Проблемы на дорогах: на Южном Урале продлили неблагоприятный прогноз погоды

В Челябинской области водителей просят сидеть дома и закрывают движение междугородных автобусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», сегодня ночью ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, метели, днем в горах небольшой снег.

Ночью и утром местами отложение мокрого снега на провода, гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица, местами сильная. Ветер ночью 9-14 мктров в секунду, местами порывы 19-24 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 5-10 градусов, днем от минус 2 до плюс 3 градусов по Цельсию.

Дорожный службы и ГУ МЧС по Челябинской области просят автовладельцев воздержаться от поездок на личном автотранспорте, особенно на дальние расстояния.

Кроме того, по информации отдела пропаганды УГИБДД региона, в связи с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися в южной части области, ведомство и министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области рекомендовали автовокзалам и предприятиям, осуществляющим междугородние пассажирские перевозки, приостановить маршрутное автобусное сообщение в южном направлении до улучшения метеорологических условий.

В частности, на автодорогах Ашинского, Агаповского, Верхнеуральского, Чесменского, Карталинского, Кизильского, Брединского, Нагайбакского районов и Усть-Катавского городского округа. Движение до Казахстана закрыто полностью.

Также в настоящее время закрыт аэропорт «Магнитогорск».

Челябинск, Виктор Елисеев

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