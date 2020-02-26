В Челябинской области многодетную семью с ребенком с муковисцидозом оставили без света

На Южном Урале многодетной матери с ребенком с редким заболеванием отключили электричество.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания «Уралэнергосбыт» отключила жительнице Чебаркульского района электричества из-за накопившегося долга. Уговоры и рассказ о том, что из-за отключения может умереть ее маленькая дочка, больная муковисцидозом, оставили энергетиков равнодушными.

Правда, один нюанс делает историю еще интереснее. Дело в том, что самой женщине должны органы соцзащиты, полтора года занижавшие ей социальные выплаты. Об этом она рассказала на своей странице в социальных сетях.

«Что происходит с людьми?! Мне отключили свет за неуплату!!! Прямо сейчас я и мои четверо детей сидим в доме без света и тепла в деревне Челябинской области... Знаете, сколько я должна? 8 тысяч рублей!!! А знаете, что многодетные имеют право на компенсацию за свет и за газ? Так вот. Моя соцзащита не выплатила мне приличную сумму, в два раза превышающую мою задолженность... Ошибка типа такая, сбой в программе... Вчера целый день потратила, чтобы всем все объяснить, наслушалась всякого. И вот сегодня я просыпаюсь в холодном доме... На электричестве завязаны и вода, и отопление... У младшей муковисцидоз и по времени мы уже опаздываем с ингаляциями, то есть жизнь и здоровье моих детей находятся под угрозой!" – написала женщина на своей страничке.

Оказалось, что с середины 2018 года семья получала социальные выплаты не полностью – из-за сбоя в программе слетела часть данных о детях. В итоге соцзащита задолжала многодетной семье около 17 тысяч рублей. Однако, попытки женщины объяснить это энергетикам и заверить, что с долгами она рассчитается, как только получит выплату, вызвали лишь недовольство.

В итоге сегодня, 26 февраля, дом отрезали от электричества. Лишь после того, как в ситуации начали разбираться СМИ, жилище снова обеспечили электроэнергией. «Свет только что включили!!! Мы останемся живы, – рассказала многодетная мама. – По этой ситуации договорились с уполномоченным по правам ребенка провести дальнейшую работу..."

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.02.20

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