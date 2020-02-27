Общественники: проект генплана Челябинска – билет в один конец

Челябинцы объяснили, почему важный документ нет смысла даже корректировать.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, эксперты движения провели ряд тематических проектных сессий по вопросам благоустройства Челябинска и планирования территорий города, изучив при этом предлагаемый к принятию скандальный проект генерального плана областного центра.

По результатам исследования губернатору региона направлено очередное обращение с просьбой повлиять на отмену проекта. Общественники представили властям пояснительную записку, в которой подробно аргументировали, почему важный стратегический документ является фикцией и каким образом при его разработке были нарушены конституционные права и свободы простых челябинцев.

«Мы обращаем внимание на то, что ни содержание проекта, ни техническое задание, переданное подрядчику, не отвечают требованиям, предъявляемым к такого рода документам. Генеральный план имеет силу закона, это нормативный акт, к которому предъявляются требования законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, стабильности, реальности и оптимальности. Но сейчас документ по факту представляет собой научную работу, и не самого лучшего качества, которую нет смысла даже дорабатывать и корректировать», – пояснил представитель общественников.

Разработчики нарушили практически все условия, применяемые к нормативным актам, уверены челябинцы. Не соблюден принципы законности и обоснованности – за счет использования в проекте устаревшей информации и сведений из недействующих документов. Проигнорирован принцип эффективности, поскольку в проекте отсутствуют прогнозы выполнения задач и целей с их соотношением к существующим реалиям. Нарушены принцип экономичности, ведь генплан не имеет экономического обоснования, а также принцип стабильности, поскольку документ не учитывает возможность решения перспективных задач, будучи направлен лишь на точечные сиюминутные меры.

Множество запланированных территорий и объектов, согласно документу, напрямую зависят от эфемерных событий. Так, без модернизации производств не будет дорог, социальной инфраструктуры и жилья, к примеру, в Першино (нарушение принципа реальности).

Нормативные акты в законодательной вариации должны приниматься в интересах граждан. В соответствии с Конституцией РФ, человек, его права и свободы признаются высшей ценностью, а задачей государства является их защита. Однако данным проектом предлагается, напротив, ухудшить положение жителей Челябинска.

Этот вывод подтверждается позицией представителей городской администрации, а также разработчика проекта, которые ставят целью уплотнение экологически неблагоприятных районов города в целях визуального выравнивания некоего «бублика» (цитата представителей администрации) по численности населения в отдельных районах. Под «выравниваем бублика» понимаются недоуплотненные с точки зрения количества проживающих людей территории, а вот о качестве жизни там речи не идет.

По мнению активистов ОНФ, чиновников интересуют лишь нужные им цифры. Они заявляют о больших планах по росту численности школьников на 28 тысяч человек к 2022 году, но игнорируют тот факт, что к этому времени потребуется построить более 20 образовательных учреждений. Говорят о необходимости решать демографические вопросы (в частности, проблему высокой смертности мужского населения фертильного возраста из-за неблагоприятной экологии) и считают целесообразным уплотнить людей в промышленных районах. При этом, согласно проекту, в вопросе строительства властям предстоит ориентироваться не на официальную статистику, а на цифры с рекламных сайтов коммерческих компаний (застройщиков).

«Это подтверждает, что ни у заказчика, ни у разработчиков нет понимания о том, что такое генеральный план и какие задачи он должен решать. Его настойчиво предлагают принять с огромным количеством ошибок и пробелов. Это не нормативный акт, это билет в один конец для всего населения Челябинска, если данный проект все-таки будет принят», – заявляют эксперты.

С двумя самыми актуальными городскими проблемами – транспортной и экологической, разработчики не справились, очевидно, вовсе. В документе нет ни слова о реальных способах их решения, зато масса обзорных материалов об инновационных наукоградах, которые к строительству в Челябинске даже не планируются (за исключением скандального студенческого кампуса в промзоне, который уже вызвал шквал критики горожан и экспертного сообщества).

Общественники считают, что с учетом вопиющих нарушений, данный проект следует отклонить в рамках контракта на разработку генплана, а потраченные на его разработку средства вернуть и направить на реальную работу по подготовке стратегии развития региона 2035, которая до сих пор не разработана. И лишь потом, на ее основе, заняться разработкой генплана Челябинска, поскольку он представляет собой документ следующего этапа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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