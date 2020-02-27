Из-за непогоды на Южном Урале отменены междугородние и международные рейсы

В Челябинской области частично или полностью отменены рейсы междугородних автобусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на сегодня, 27 февраля, полностью отменены дневные рейсы в Казахстан (по поводу вечерних информации пока нет).

Кроме того, движение по автодороге на Костанай и Рудный закрыто.

Рейсы из Челябинска в Бреды, Карталы, Варну и Курган также полностью отменены.

В Магнитогорск отменены рейсы с 12:00 до 17:00 (информация по поводу дальнейших рейсов уточняется).

Сокращено количество рейсов в Троицк, Миасс, Чебаркуль, Златоуст, Шадринск, Куртамыш.

Напоминаем, в минувшие сутки в регионе прошли затяжные снегопады: за день и ночь выпала почти месячная норма осадков. Предупреждение о снегопадах и метелях продлено и на 27 февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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