В Челябинск может вернуться представительство РАН

В Челябинске планируют открыть представительство Российской академии наук. Речь об этом шла на встрече делегации РАН и главы региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», некогда представительство УрО РАН уже действовало в Челябинске. В течение 20 лет оно располагалось в здании, признанном памятником культурного наследия регионального значения – двухэтажном особняке купца Архипова. Там размещались Институт экономики УрО РАН, Институт истории и археологии, а также челябинский Дом ученых.

Мэрия передала в пользование ученым историческое здание в 1992 году. Интересно, что именно благодаря этому в Челябинске фактически сформировалась «третья» археологическая школа. До середины 1990-х годов в городе действовали две таких школы. Одна из них базировалась в Челябинском педагогическом института (позднее – университете, ныне – ЮУрГГПУ), другая – в ЧелГУ.

Однако в середине 1990-х группа археологов из ЧелГУ во главе с Сергеем Баталовым откололась от основной школы и ушла под крыло Института истории и археологии УрО РАН.

В 2012 году тогдашние власти города нанесли серьезный удар по академической науке Челябинска: особняк передали региональному главку МВД. В самом главном управлении тогда объясняли подобные действия необходимостью замкнуть защитный контур зданий силовых ведомств. Напомним, именно в центре Челябинска на территории прямоугольного «микрорайона» располагаются здания регионального полицейского главка, областной прокуратуры, управлений ФСБ и ФСО, Пограничного управления и ряд других учреждений. К началу 2010-х годов единственным «чужеродным» элементом в этом монолите оставался как раз дом купца Архипова.

В итоге ученые остались без собственного здания и разошлись по разным учреждениям: кто-то нашел свое место в ЮУрГУ, кто-то пустился в самостоятельное плавание. После «изгнания» началось и сближение УрО РАН и ЧелГУ – они создали совместный научно-образовательный центр развития региональных социально-экономических систем.

Новое представительство РАН тоже планируется открыть на территории ЧелГУ – на базе банковской школы Центробанка России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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