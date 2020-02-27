Двое челябинцев пострадали при столкновении маршруток

Пассажиры пострадали в ДТП с двумя маршрутками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вечером 26 февраля в Курчатовском районе Челябинска.

Как уточнили в ГИБДД Челябинска, столкнулись автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №128 и микроавтобус «Пежо» маршрута №12.

В момент ДТП в маршрутках было 10 человек. В результате столкновения два пассажира пострадали, их госпитализировали. В настоящее время они находятся в удовлетворительном состоянии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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