Застройщик биатлонного стадиона в Златоусте останется в СИЗО

Южноуральский бизнесмен не смог оспорить заключение под стражу.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», полиция задержала учредителей ООО «Стройтрансоюз» отца и сына Равката и Михаила Азаматовых (первый также занимает пост гендиректора фирмы) две недели назад.

Бизнесменов подозревают в мошенничестве при строительстве биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте. Фирма несколько раз срывала сроки ввода объекта в эксплуатацию, претензии к ним появились еще при губернаторстве Бориса Дубровского. А впоследствии долгострой стал одной из причин отставки мэра Златоуста Вячеслава Жилина. В 2019 году по поводу «странностей» вокруг строительства знакового спортивного объекта начали возбуждаться уголовные дела.

Интересно, что столь небрежное отношение застройщика к реализации крупного государственного контракта отнюдь не испортили отношения бизнесменов с региональным министерством физической культуры и спорта. Так, в декабре 2018 года, уже после заявлений КСП области о несоответствии биатлонной трассы стандартам международного уровня и воровстве денег, компания выиграла еще два крупных госконтракта: на строительство спортивно-тренировочного центра на базе КСК «Рифей» в Сосновском районе (на 196 миллионов рублей) и строительство областного центра по шорт-треку на базе «Уральской молнии» в Челябинске (369 миллионов рублей).

13 февраля Тракторозаводский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Михаила Азаматова меры пресечения в виде содержания под стражей до 12 апреля. Это решение обжаловала защита бизнесмена, заявив ходатайство об избрании меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества.

Сегодня, 27 февраля, Челябинский областной суд отказал в удовлетворении ходатайства, оставив решение суда первой инстанции без изменений.

Постановление вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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