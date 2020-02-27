Экс-глава управления капстроительства Челябинска не смог выйти из-под стражи

Областной суд утвердил решение о продлении срока пребывания в СИЗО бывшего начальника управления капитального строительства Челябинска Евгения Пашкова.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, апелляционная инстанция, рассмотрев апелляционные жалобы Евгения Пашкова и его защиты, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 31 января 2020 года. Данным постановлением суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Пашкова до 10 апреля 2020 года.

Обжалуя постановление районного суда, адвокаты и обвиняемый просили его отменить, избрать в отношении Пашкова более мягкую меру пресечения, в том числе в виде домашнего ареста.

Постановление вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Напомним, Пашкова задержали начале декабря в Магнитогорске вместе с экс-мэром Челябинска Евгением Тефтелевым. Экс-чиновники подозреваются в получении взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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