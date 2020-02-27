Не пьют, а лечатся: опубликован рейтинг самых пьющих стран мира

Самой пьющей страной в мире оказалась Беларусь, власти республики категорически сей факт отрицают.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», организация World Population Review составила рейтинг стран по количеству ежегодного потребления алкоголя.

В Беларуси показатель составил 14,4 литра чистого алкоголя (что эквивалентно 36 литрам водки) на душу населения в год – это самый высокий показатель в мире.

На втором месте оказалась Литва – 12,9 литра, на третьем – Гренада с 11,9 литра. Чуть-чуть отстали от тройки лидеров Чехия и Франция: показатель у них одинаковый – 11,8 литра.

Россия на 6 месте: в среднем каждый житель потребляет 11,5 литров чистого алкоголя в год.

В первую десятку входят так же Ирландия, Люксембруг, Словакия и Германия, где пьют ненамного меньше, чем в России.

Отметим, что в Беларуси крайне отрицательно отнеслись к рейтингу, заявив, что он не соответствует действительности: составители основывались на данных 2010 года, опубликованных ВОЗ в 2014 году. А по последним данным ВОЗ (2016 года, опубликованным в 2018 году) потребление в Беларуси составляет всего 11,2 литра чистого алкоголя на человека в год, и с этим показателем страна занимает 27 место в мире.

Правда, в том же докладе ВОЗ, на который ссылаются белорусы, потребление в 2010 году зафиксировано в стане на уровне 17,5 литров, а не 14,4, как указано в рейтинге, да и по другим странам данные доклада с рейтингом не сходятся. Так что отсылки возмутившихся к данным 2010 года представляются сомнительными.

Кстати, в России потребление чистого алкоголя, согласно отчету ВОЗ сократилось с 15,8 литров в 2010 году до 11,7 в 2016-м.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 27.02.20

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