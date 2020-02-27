Южный Урал существенно отстал от соседей по инвестиционному развитию

Челябинская область существенно отстала от соседей по инвестиционному развитию. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на встрече с представителями регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент РФ поставил задачу ежегодно увеличивать капвложения не менее чем на 5%. В 2019 году область с этой задачей справилась. Но хвастаться особо нечем: рост произошел за счет крупных инвестпроектов, а в целом регион остается далеко позади соседей.

Так, если в 2007 -2008 годах Южный Урал по остаточным средствам на счетах предприятий отставал от Свердловской области на треть, то сейчас на 70%, а по полной стоимости – почти в 2 раза. Несколько лет назад сообщалось, что южноуральские промышленники вкладывают в производство лишь несколько процентов от прибыли.

Соседи используют схему опережающего роста инвестиций, отметил Алексей Текслер: у них вложения стабильно превышают получаемую прибыль. Это ведет к росту региональных доходов, что позволяет устанавливать льготы для малого и среднего бизнеса и выходить на новый уровень развития экономики.

Челябинской же области, чтобы не отстать окончательно, нужно, как минимум, удвоить объем ежегодных инвестиций.

По словам губернатора, одним из драйверов развития должна стать экология: до 2024 года в экологические программы предполагается вложить около 50 млрд рублей. При этом челябинским промышленникам необходимо разработать дополнительные мероприятия, что ускорить решение проблемы воздуха, подчеркнул Текслер.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 27.02.20

Не пьют, а лечатся: опубликован рейтинг самых пьющих стран мира. / Экс-глава управления капстроительства Челябинска не смог выйти из-под стражи. / Застройщик биатлонного стадиона в Златоусте останется в СИЗО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»