Публичные слушания по реконструкции «обкомовских дач» в Челябинске закончились скандалом

Между властями Челябинска и экологами-активистами растет градус недоверия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандалом закончились публичные слушания, на которых среди прочего планировалось рассмотреть проект разрешения на реконструкцию правительственной гостиницы.

Напомним, объект расположен в закрытом правительственном комплексе «Лесопарковый» на территории Челябинского городского бора (земельный участок не входит в состав ООПТ). Потратить на его преображение региональные чиновник намерены более 400 миллионов рублей.

В настоящее время гостиница представляет собой четырехэтажное здание с одноэтажным пристроем. «Согласно заданию на проектирование, одноэтажная часть подлежит сносу, на ее месте предусматривается новый трехэтажный пристрой с подвалом, существующая четырехэтажная часть надстраивается еще одним жилым этажом», – очерчивается цель работ в проектной документации.

На первом этаже основного здания планируется разместить пять одноместных номеров, комнаты отдыха и приема пищи сотрудников, охраны, тепловой пункт, электрощитовую, а также раздевалку с душевыми и санузлами для СПА-комплекса, тренажерный зал. В новом пристрое появятся бассейн с сауной, хамамом, гидромассажной ванной и зоной проведения инструктажа, кабинет медсестры, массажный кабинет, маникюрный кабинет, небольшой тренажерный зал.

Отметим, что гостиничным комплексом пользуются исключительно чиновники. Планы о его грядущей реконструкции власти озвучили, когда Челябинск считался потенциальным местом проведения саммитов ШОС и БРИКС. Однако и после переноса основных мероприятий в Санкт-Петербург, от планов обновить действующий для чиновников комплекс стоимостью почти полмиллиарда рублей в правительстве не отказались.

Более того, челябинские экоактивисты заявили, что строительство уже началось, хотя на публичных слушаниях 27 февраля еще только планировалось обсудить вопрос о выдаче разрешения на выполнение работ. «В выходные, когда бегали там, огромные грузовики, с арматурой и прочими материалами ездили туда-сюда, не переставая. Я так понимаю, фактически стройка уже идет, а документы, как всегда, задним числом», – рассказала одна из общественников.

Но возмущает экологов не только «торопливость» строителей. Общественники опасаются, что власти региона решили «тихой сапой» увеличить территорию резиденции, проведя решением Заксобрания пересмотр границ Челябинского городского бора не только в части земель, планировавшихся под строительство центра детской хирургии, но и в части участка под закрытый правительственный комплекс.

Такое подозрение зародилось у экоактивистов после сравнения границ участка, указанных на публичной кадастровой карте, и границ, изображенных на макете, подготовленном к публичным слушаниям: визуально они, действительно, не совпадают.

Для того, чтобы обсудить этот вопрос, общественники и явились сегодня, 27 февраля, в Дом архитектора. Однако разговора не получилось.

Следует отметить, что наиболее резонансный вопрос об «обкомовских дачах» организаторы поставили последним в повестке нынешних публичных слушаний. Интересно, что ранее подобные вопросы ставили в начале обсуждения, прекрасно понимая, что большинство горожан приходит именно ради этих конкретных тем. Почему в этот раз решили сделать с точностью до наоборот – чтобы измотать оппонентов мэрии или по какой другой причине – остается лишь гадать.

Да и «сдвиги» повестки практиковали чиновники прежней команды после призыва тогда еще врио мэра Натальи Котовой прислушиваться к мнению жителей. Видимо, представители ее команды прислушиваться к горожанам уже не считают необходимым.

В итоге к рассмотрению вопроса об «обкомовских дачах» приступили лишь через час с лишним после начала слушаний.

Представители мэрии и проектировщика заверили, что работы будут проходить исключительно в действующих границах участка, но так и не объяснили визуальную разницу границ в кадастровом плане и в проекте. Впрочем, экоактивисты на этом не особенно и настаивали. Все их выступление свелось к требованиям прекратить стройку в лесу и отменить слушания по данному пункту.

В общем, как уже становится привычным, противоположные стороны так друг друга и не услышали. Хотя, следуя «букве закона», это не столь уж и важно: решение по каждому из пунктов по-прежнему принимает лично глава города, а рекомендации публичных слушаний он может и не учитывать.

Тем удивительна реакция чиновников на сегодняшний, далеко не первый уже скандал. В привычной – мягко скажем – надменной манере, но с не скрываемым торжеством, прошедшее мероприятие прокомментировал пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов. «В Доме архитектора прошли публичные слушания по поводу модернизации «обкомовских дач», – написал чиновник в своем telegram-канале. – Речь о надстройке существующего здания гостиницы для официальных делегаций. Решение принято предыдущими властями города и области, когда они готовились к приезду президентов на саммит. Псевдоэкологи и активисты-скандалисты, как всегда, устроили из слушаний шоу имени себя. Резвились, упражнялись вокруг словосочетания «стройка в бору». Блефуют так, что, кажется, сами себе верят. Хочу, чтоб все понимали – никакой новой застройки, прокладки дорог, вырубки деревьев в бору не планируется. Точка».

Хорошо, если так. Но многие еще помнят, с каким нескрываемым возмущением тот же самый г-н Сафонов комментировал покраску в розовый цвет дома №1 на площади Революции. И даже обещал, что все виновные будут наказаны. А потом в мэрии заявили, что все было в рамках проекта и, понятно, никого не наказали. Так что недоверие общественников, которых городские власти усердно снабжают приставкой «псевдо-» (правильные экологи и активисты могут быть только «за» чиновные инициативы) вполне понятно.

Недоумение вызывает настойчивый перевод стрелок. Мол, не нынешние «власти города и области» решение приняли, а предыдущие (у коих, кстати, Владимир Сафонов тоже был пресс-секретарем, да и Наталья Котова – первым замом).

Во-первых, если нет в реконструкции ничего страшного (кроме, может быть, не вполне оправданного ценника в полмиллиарда рублей) – что ж вы, господа чиновники, так стараетесь сделать вид, что вы тут не при чем?

Во-вторых, многострадальные «Крылья» тоже решали строить «предыдущие власти города и области, когда они готовились к приезду президентов на саммит». Но это не помешало губернатору Челябинской области Алексею Текслеру от строительства отказаться.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.02.20

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