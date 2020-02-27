Южноуральские промышленники заявили, что им не из чего повышать зарплаты, да и некому

Южноуральские промышленники заявляют, что у них нет резервов для повышения зарплаты, да и повышать ее некому. Вопрос обсуждался сегодня на встрече губернатора Алексея Текслера с членами регионального правления Союза промышленников и предпринимателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область занимает 36 место в России по уровню заработной платы. Согласно официальным данным, этот показатель по итогам 2019 года составил в Свердловской области около 41 тысячи рублей, в Тюменской – 48 тысяч, в Челябинской – 37 тысяч 200. При этом если на крупных южноуральских предприятиях средний показатель достигает 43 тысяч, то в малом бизнесе, порой, не дотягивает и до 27 тыс.

К 2024 году средняя зарплата должна в полтора раза превысить уровень 2018 года, подчеркнул Алексей Текслер, правда, оговорился, что нужно исходить из реальной ситуации на предприятии. Но добавил: необходимо добиться ежегодного роста зарплат в реальном секторе экономики, причем так, чтобы он опережал индексацию потребительских цен.

Исполнение поставленной задачи потребует в ближайшие 4 года только для бюджетной сферы региона 55 млрд рублей.

А промышленники и вовсе заявили, что у них нет резервов повышать зарплату:

«Никто сегодня не знает, что делать с экономикой России, чтобы выполняли задачи не разово, от послания к посланию, чтобы не выделять на них деньги из резервного фонда, – отметил член совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров. – Если раньше мы Кудрина шпыняли за какие-то предложения, то сегодня вообще никто ничего не предлагает. Все потоки, которые мы строили, закончились. Мы на следующий год прогнозируем падение по строительству, железо, которое мы покупаем, дорожает. Поставлена задача по опережающему росту зарплат, но нам никто не даст денег из бюджета – мы должны их сами заработать. Но никто не говорит, что делать».

Председатель совета директоров АЗ «Урал» Павел Яковлев заметил, что на его предприятии, в принципе, готовы платить высокие зарплаты, но некому: «Ситуация тяжелая с высококвалифицированными рабочими, которые, кстати, имеют среднюю зарплату 50- 60 тысяч. Их (рабочих) не хватает. А платить просто так человеку, который не имеет квалификации, тоже не интересно».

Алексей Текслер Яковлева поддержал и сообщил, что в области планируется при поддержке предприятия создавать обучающие центры по рабочим специальностям, цель которых готовить кадры для конкретных работодателей: «Мы готовы организовывать образовательный процесс, чтобы выпускать тех ребят, которые действительно нужны экономике. А то у нас очень много бухгалтеров, – отметил губернатор, который и сам когда-то работал бухгалтером (в Заполярном филиале компании ГМК «Норильский никель»), – каких-то других специалистов, которые не всегда востребованы, а тех, кто действительно нужен, не хватает».

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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