В горах Южного Урала заблудились туристы. Один погиб

В Челябинской области заблудились два туриста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, трагедия произошла в середине этой недели.

«Компания из четырех мужчин отдыхала с 25 февраля в лесном домике. На следующий день они отправились в обратную дорогу. Из-за неблагоприятных метеоусловий, двое мужчин 1972 и 1974 годов рождения отстали и заблудились», – рассказали сотрудники службы.

Спасатели вели поиски более 5 часов, обнаружив пострадавших в 6 километрах от трассы М-5 в южной стороне хребта Зюраткуль. К тому времени один из мужчин уже не подавал признаков жизни. Второго мужчину, с сильным переохлаждением, на снегоходе транспортировали до трассы, где ждала бригада скорой медицинской помощи. Тело погибшего передано сотрудникам полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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