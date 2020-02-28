На челябинском автовокзале вспыхнул автобус с пассажирами

В Челябинске на автовокзале загорелся рейсовый автобус с пассажирами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел сегодня утром.

«На центральный пункт пожарной связи поступило сообщение: на парковке автовокзала «Синегорье» горит пассажирский автобус. К месту вызова были направлены силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона», – рассказали представители ведомства.

Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание в моторном отсеке автобуса КАВЗ на площади два квадратных метра. Водитель и пять пассажиров самостоятельно эвакуировались из транспортного средства до прибытия пожарной охраны, никто из них не пострадал. Со слов водителя, возгорание автобуса произошло во время движения по автопарковке.

На месте пожара работали сотрудники отделения дознания. Наиболее вероятной причиной возгорания стала неисправность электрооборудования транспортного средства, выполнявшего рейс «Челябинск-Златоуст».

Челябинск, Виктор Елисеев

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