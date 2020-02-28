Покатались: южноуралец на снегоходе вылетел с ночной трассы

Ночная поездка на снегоходе в Сосновском районе закончилась спасательной операцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, ночной звонок, поступивший в 61-ю пожарно-спасательную часть, поднял личный состав по сигналу «Тревога!» Диспетчер станции скорой помощи Сосновского района сообщил, что в районе деревни Ключовка со снегохода в глубокий овраг упал мужчина.

По прибытии к месту вызова выяснилось: двое мужчин решили совершить ночную прогулку на снегоходах по снежному полю. Один из водителей не справился с управлением и вылетел в овраг глубиной около 50 метров. Его товарищ сообщил о случившемся в скорую помощь.

Вместе с фельдшером пожарные-спасатели спустились к пострадавшему. Работник медицинской службы осмотрела мужчину: у него оказался перелом бедра. К месту происшествия также прибыли сотрудники поисково-спасательной службы Челябинской области. После оказания фельдшером первой помощи спасатели уложили мужчину на жесткие носилки, подняли из глубины оврага наверх и вместе с пожарными через заснеженное поле доставили к машине скорой медицинской помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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