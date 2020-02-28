Южноуральского букмекера привлекут за рекламу со «звездой»

Челябинское УФАС России возбудило дело по рекламе «Выпьем за Леон!»

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, признаки нарушения рекламного законодательства усматриваются в рекламе сайта для ставок «Leon».

Информация об этом и фотоматериалы поступили в Челябинское УФАС России из Краснодарского УФАС России.

«Закон о рекламе запрещает использовать в рекламе основанных на риске игр и пари образы людей и животных. Однако, как установлено Челябинским УФАС России, в указанной рекламе присутствует изображение известного российского певца и композитора», – утонили в надзорном ведомстве.

Кроме того, рекламное законодательство допускает размещение рекламы ставок на сайтах, зарегистрированных в качестве сетевых изданий, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера, официальных сайтах общероссийских спортивных федераций либо профессиональных спортивных лиг, на сайтах, владельцем которых является учредитель телеканала спортивной направленности, доступ к которому осуществляется не исключительно на платной основе и (или) с применением декодирующих технических устройств.

Данная же реклама размещалась на сайте, являющемся площадкой для просмотра фильмов, сериалов и мультфильмов. Антимонопольщики увидели в этом признаки недобросовестной рекламы.

Челябинское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе. Дело возбуждено в отношении рекламодателя – физического лица, зарегистрированного в Уйском районе Челябинской области.

Заседание комиссии назначено на 6 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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