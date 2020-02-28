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Пятница, 28 февраля 2020, 11:08 мск

Новости Челябинск

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Каждый второй челябинец «работает» на кредиторов

Половина жителей Челябинска отдает большую часть зарплаты за кредиты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше 70% челябинцев отдают банкам на покрытие кредитов свыше трети своего заработка. К такому выводу пришли эксперты портала Зарплата.ру по итогам проведенного среди посетителей сайта опроса.

Так, каждый второй горожанин (48%) на выплаты по кредитам тратит большую часть своей зарплаты. При этом челябинцы, попавшие в эту категорию, признались, что после расчетов с кредитной организацией у них практически не остается средств.

23% участников опроса сказали, что отдают кредиторам до трети до половины заработной платы. И еще 22% направляют на выплаты займов меньше трети ежемесячного дохода. Кстати, остальные 7% челябинцев также не обходятся без заемных средств. Но для них затраты на возврат кредитов не превышают 10% месячного заработка.

Что касается оставшейся части ежемесячного дохода, то 40% горожан признались, что денег им хватает лишь на покупку всего самого необходимого (в добавок к 48%, остающимся почти без средств к существованию). И лишь 12% жителей областного центра сказали, что не стараются экономить на покупках.

При этом наличие множества кредитов диктует челябинцам модель поведения на рынке труда. 45% респондентов признались, что не решаются поменять работу, пока не рассчитаются с кредитным учреждением, так как боятся в противном случае увязнуть в неплатежах. Поэтому почти половина работающих горожан готовы мириться даже с нелюбимой работой, лишь бы не допускать просрочек по кредитам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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