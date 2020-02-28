На Южном Урале научились делать мороженое из воздуха

ФГИС «Меркурий» помогла увидеть незаконность «легализации» 600 кг мороженого

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Россельхознадзора по Челябинской области, мониторинг электронных ветеринарных сопроводительных документов в системе ФГИС «Меркурий» выявил, что в ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат», работающий на площадке ООО «Янус» в селе Миасское Красноармейского района, в течение февраля провели более 30 операций по инвентаризации мороженого, поступавшего без сопроводительных документов.

«В процессе инвентаризации уполномоченными лицами были составлены акты несоответствия по количеству продукции, в котором из объема 0 кг при отсутствии входного эВСД появляется «фактическое значение» товара, – рассказали в ведомстве. – Далее по результатам инвентаризации на «легализованную» недопустимым образом продукцию оформили исходящие эВСД и направили небольшими партиями на различные оптовые склады Челябинской области. Всего в феврале уполномоченными лицами хозяйствующего субъекта добавлено 600 кг мороженого «Фабрика настоящего мороженого» в ассортименте без входящих эВСД.

Данные действия являются нарушением требований закона РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов». Управление Россельхознадзора выдало предприятию предостережение. Регистрация 3 уполномоченных лиц данного хозяйствующего субъекта в ФГИС «Меркурий» приостановлена».

Напомним, что с 1 июля 2019 года в России введено оформление документов в ФГИС «Меркурий» на сливочное масло и сыр, а с 1 ноября – на питьевое молоко, мороженое и продукцию из молока, прошедшую термообработку. Ранее оформление эВСД было введено на всю животноводческую продукцию.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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