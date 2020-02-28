Меньше покупаем: уральцы победили инфляцию

Инфляция в УрФО в начале 2020 года снизилась.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского ГУ Банка России, годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в январе 2020 года снизилась до 2,4% (в декабре 2019 года – 3,1%) и сравнялась с общероссийским показателем.

Важным фактором замедления инфляции в январе по-прежнему оставалось превышение предложения над спросом в основных сегментах продовольственных рынков. Еще более заметный вклад в снижение инфляции внесли эффекты базы, связанные с повышением НДС и двухэтапной индексацией тарифов на коммунальные услуги в предыдущем году. Укрепление рубля и сдержанный спрос ограничивали рост цен на товары с высокой импортной составляющей и на товары, конкурирующие с импортом.

Годовая продовольственная инфляция в УрФО в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года снизилась на 0,7 п.п., до 2,2%.

Основной вклад в уменьшение темпов прироста продовольственной инфляции продолжила вносить динамика цен на мясо. В январе цены на свинину и мясо кур в УрФО продолжили снижаться. По сравнению с январем предыдущего года эти продукты продавались на 3,6% и 2,4% дешевле. Производители отмечают, что, поскольку свинина и мясо птицы конкурируют между собой не только на прилавках магазинов, но и как сырье для других продуктов (колбас, пельменей), это дополнительно способствует снижению темпов прироста цен в условиях повышения насыщенности рынка.

Даже несмотря на то, что не удалось собрать весь выросший картофель, хорошая урожайность и улучшение условий его хранения привели к снижению темпов прироста цен после уборки урожая. В январе текущего года в УрФО картофель стоил на 12,3% меньше, чем год назад, а с учетом временных акций в торговых сетях его цена в отдельных регионах опускалась еще ниже.

В январе в УрФО продолжилось снижение цен на сахар, поскольку объемы его производства в России в 2019 году стали рекордными на фоне высокого урожая свеклы и запасов предыдущих лет. В сочетании с состоянием спроса это привело к снижению годовых темпов прироста цен на кондитерские изделия (печенье, конфеты) до 3-4,5%.

Годовая непродовольственная инфляция в УрФО в январе по сравнению с декабрем уменьшилась на 0,4 п.п., до 2,0%.

Замедление годовой инфляции по непродовольственным товарам было вызвано эффектом базы, связанным с прошлогодним повышением НДС. В январе 2019 года на повышение налоговой ставки наиболее сильно отреагировали цены на импортные автомобили и моторное топливо, чуть в меньшей степени – на мебель и парфюмерно-косметические товары. В январе текущего года этот эффект отсутствовал, и в условиях укрепления рубля и сдержанного спроса темпы прироста цен на большую часть непродовольственных товаров выросли заметно меньше.

Годовая инфляция в сфере услуг в УрФО в январе по сравнению с декабрем снизилась на 1,1 п.п. до 3,2%.

В сфере услуг наибольшее влияние на инфляцию также оказал эффект базы. В текущем году индексация тарифов коммунальных услуг будет проведена только в июле. В 2019 году из-за повышения НДС индексация прошла в два этапа: в январе и июле. Кроме того, на годовую инфляцию продолжили влиять факторы, определявшие ценообразование на рынке авиаперелетов в прошлом году. Это изменения в линейке «безбагажных» тарифов, появление рейсов лоукостера на новых направлениях, неравномерность динамики цен на обслуживание в аэропортах и создание правительством РФ механизма компенсации авиакомпаниям части издержек от роста цен на авиакеросин. Учитывая этот комплекс причин, в январе годовые темпы прироста цен на авиабилеты из аэропортов Челябинска, Тюмени, а также городов Ямало-Ненецкого автономного округа по сравнению с декабрем снизились до 4,5% (с 14,5% в декабре).

Снижение темпов прироста цен на услуги зарубежного туризма в январе было во многом обусловлено укреплением рубля и ситуацией с коронавирусом в Китае. По тем же причинам произошло снижение цен на туры в Таиланд, что нехарактерно для этого времени года.

Наиболее высокая годовая инфляция среди регионов УрФО сохранилась в Свердловской области – 2,7%, что было обусловлено более высоким спросом на туристические поездки и авиаперелеты в предыдущем году, повлекшим более сильный рост цен на эти услуги, чем в среднем по стране. В Тюменской области инфляция осталась самой низкой – 1,9% из-за присутствия в ее составе двух автономных округов. Уровень цен в этих северных регионах значительно выше, чем на остальном Урале, а темпы их прироста, напротив, – более низкие (в ХМАО – 1,7%, в ЯНАО – 0,9%), что связанно с развитием транспортной логистики и проникновением на эти территории крупных торговых сетей. В южной части Тюменской области (без учета АО), также как в Курганской и Челябинской областях годовая инфляция в январе составила 2,6%.

В целом по стране снижение инфляции в значительной мере было связано со статистическим эффектом – выходом из расчета прироста цен в январе 2019 года, обусловленного повышением ставки НДС. Уменьшению годового темпа удорожания продовольствия способствовало дальнейшее расширение предложения на отдельных продовольственных рынках. Укрепление рубля в 2019 году ограничивало рост цен на товары с высокой импортной составляющей и на товары, конкурирующие с импортом. Сохранялось влияние сдержанной динамики спроса.

По оценке Банка России, на краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется в дальнейшем вблизи 4%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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