В Челябинской области ввели ограничения движения по федеральным трассам

На двух федеральных трассах Южного Урала введено ограничение движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», ограничения связаны с проведением работ по установке модульных пешеходных переходов на автомобильной дороге М-5 «Урал» км 1868 и автомобильной дороге А-310 км 23.

В течение февраля и всей весны вводится временное ограничение движения транспортных средств в виде снижения скорости, а также организации временного перекрытия с полной остановкой движения единовременно до 30 минут.

Ограничительные мероприятия продлятся до 30 мая.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании времени в пути.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.02.20

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