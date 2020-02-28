В Челябинской области ввели ограничения движения по федеральным трассам

На двух федеральных трассах Южного Урала введено ограничение движения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», ограничения связаны с проведением работ по установке модульных пешеходных переходов на автомобильной дороге М-5 «Урал» км 1868 и автомобильной дороге А-310 км 23.
В течение февраля и всей весны вводится временное ограничение движения транспортных средств в виде снижения скорости, а также организации временного перекрытия с полной остановкой движения единовременно до 30 минут.
Ограничительные мероприятия продлятся до 30 мая.
Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании времени в пути.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 28.02.20
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