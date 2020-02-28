Дюжина бродячих собак напала на челябинку

В одном из районов Челябинска на женщину напала стая бродячих собак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Ленинском районе Челябинска вчера, 27 февраля.

Как рассказала женщина, она несла детям на Самоцветную, 1, банку с компотом, когда ее окружила стая из 12 собак. Животные стали вырывать у челябинки сумки, банка разбилась. Какое-то время она пыталась отмахиваться от разъяренной стаи, но кончилось все тем, что женщина упала. От четвероногих горожанку спас проходивший мимо мужчина.

По словам челябинки, что в районе улиц Самоцветной и Гончаренко бегают несколько стай бродячих псов. Кого-то из них подкармливают жители окрестных домов. «Сколько говорили, что так не надо делать, – бесполезно, – цитирует 74.ru пострадавшую. – Ребенка не отправить в школу и самим не пройти. Я пытаюсь дозвониться до управления экологии администрации Челябинска, но трубку никто не берет. Уже не знаю, что делать, то ли к мэру Наталье Котовой на прием записываться, то ли в Москву жалобу писать. Просто страшно!"

По словам горожан, с проблемой бродячих собак сталкиваются не только жители Ленинского района. Так, стаю бездомных животных видели на улице Мамина в Тракторозаводском районе. Два десятка собак обитают в парке Гагарина недалеко от детской железной дороги. Также животных видели за памятником Курчатову, на территории бывшего танкового училища, в районе улицы Профессора Благих, а также на улице Ереванская.

Ситуация обострилась с началом года, когда прежний подрядчик прекратил отлов бродячих собак, так как закончился срок контракта. Кроме того, в этом году ужесточились требования к компаниям, которые имеют право оказывать подобные услуги. В итоге мэрия затянула с конкурсом на определение нового подрядчика. В администрации надеются, что победитель конкурса станет известен в марте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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