Челябинская область остается одним из самых криминальных регионов России

Челябинская область сохраняет статус одного из самых криминальных регионов России: регион занимает четвертое место в стране по числу совершенных преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в 2019 году было зарегистрировано 66 тыс 567 преступлений, что на 2,6% больше показателей предыдущего периода. Хуже ситуация только в Москве, Московской области и Краснодарском крае. В УрФО Челябинская область является лидером.

В прокуратуре уточняют, что в минувшем году существенно снизилось число убийств (на 13%) и общественно опасных деяний, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью (на 10%). Отмечается снижение количества преступлений, совершенных в состоянии опьянения, несовершеннолетними, а также рецидивов. За счет чего выросли общие показатели, не конкретизируется.

Раскрываемость преступлений в Челябинской области по итогам 2019 года составила 54%, что соответствует среднероссийскому показателю (53,5%).

Челябинск, Павел Звапрзин

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