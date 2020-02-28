«Может ударить лопатой»: южноуральцы рассказали о странных методах воспитания в одной из школ

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру пожаловались на учителя одной из школ области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к главе региона обратился житель Аргаяшского района. Свое обращение он оставил в сообществе «Текслер, помоги».

П словам южноуральца, в Новособолевской школе этого муниципалитета один из педагогов применяет к весьма нестандартным методам воздействия на учеников.

«Учитель труда и географии бьет детей за непослушание, – говорится в обращении. – Может ударить ключами, палкой и даже лопатой. Также дети убирают в школе снег. Как говорит учитель, они отрабатывают бесплатные обеды таким образом. Дворник в данной школе числится. В школе он не появляется. Почему наши дети должны за кого-то выполнять работу, а кто-то за это получает зарплату?»

В ситуацию обещала вмешаться уполномоченный по правам детей в Челябинской области Евгения Майорова. По словам омбудсмена, на понедельник у них был намечен плановый выезд как раз в Аргаяшский район. Теперь комиссия обязательно заглянет в Новособолевскую школу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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